Venecijanska komisija danas o pravosudnim zakonima Srbije, učestvuje Brnabić

Beta pre 2 sata

Venecijanska komisija Saveta Evrope trebalo bi da danas na plenarnoj sednici u Veneciji potvrdi hitno mišljenje o izmenama pravosudnih zakona u Srbiji.

Učešće na sednici najavila je i predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić.

Venecijanska komisija, savetodavno telo Saveta Evrope za ustavna pitanja, objavila je 24. aprila hitno mišljenje o izmenama pet zakona koji uređuju pravosuđe i javno tužilaštvo u Srbiji i dala sedam ključnih preporuka za otklanjanje nedostataka koji narušavaju mehanizme zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva.

U hitnom mišljenju koje je tražila Brnabić, Venecijanska komisija SE je ocenila da su izmene zakona usvojene 28. januara uticale pre svega na obim hijerarhijske kontrole u okviru javnog tužilaštva, proširile okolnosti u kojima se mogu koristiti privremena imenovanja i reizbori javnih tužilaca i predsednika sudova i izmenile režim privremenog upućivanja javnih tužilaca.

Komisija priznaje značaj ciljeva koje su vlasti Srbije nastojale da ostvare, a to su unapređenje efikasnosti pravosuđa i javnog tužilaštva, kao i poboljšanje usklađenosti relevantnih pravnih okvira i u tom kontekstu, smatra prihvatljivim novo zakonsko rešenje prema kojem je nadležnost za odlučivanje o privremenom upućivanju (sekondiranju) javnih tužilaca preneta na Visoki savet tužilaštva.

Međutim, Komisija je identifikovala više nedostataka u izmenama koji, posmatrano pojedinačno i kumulativno, narušavaju neke od ranije postojećih mehanizama zaštite autonomije javnog tužilaštva i nezavisnosti sudstva, saopšteno je iz Saveta Evrope 24. aprila.

Kako je najavljeno, tokom 147. plenarnog zasedanja, 12–13. juna, Venecijanska komisija SE razmotriće, radi usvajanja, ukupno sedam mišljenja koja se odnose na pet država - Albaniju, Republiku Moldaviju, Crnu Goru, Poljsku i Srbiju i potvrditi tri hitna mišljenja koja se odnose na tri države - Island, Litvaniju i Srbiju, kao i ažuriranu kompilaciju mišljenja i izveštaja Venecijanske komisije.

(Beta, 12.06.2026)