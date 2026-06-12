Deo Beograda skoro ceo dan bez vode: Za najosnovnije potrebe obezbeđena auto-cisterna, pripremite zalihe

Blic pre 43 minuta
Deo Beograda skoro ceo dan bez vode: Za najosnovnije potrebe obezbeđena auto-cisterna, pripremite zalihe

Preduzeće apeluje na građane da pripreme zalihu vode za piće i osnovne potrebe Za najnužnije potrebe biće obezbeđene auto-cisterne sa pijaćom vodom Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas zbog planiranih radova bez vode ostati deo potrošača na Paliluli.

Kako se navodi u saopštenju, od 8.30 do 18 časova isključenja vode biće u gradskoj opštini Palilula ostati potrošači ulicama Đustendilskoj, Pere Slijepčevića, Garsije Lorke, Čika Miše Đurića, Dragoslava Srejovića (od Astronomske do Pere Ćetkovića), Pere Ćetkovića (od Dragoslava Srejovića do Garsije Lorke), i u Astronomskoj (od Dragoslava Srejovića do Ćustindelske). Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za
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