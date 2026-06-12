Džaba povišica ako nema vikenda: Zašto svaki drugi radnik u Srbiji želi da da otkaz? Plata više nije presudna, ovo je sada najvažnije

Blic pre 4 minuta
Džaba povišica ako nema vikenda: Zašto svaki drugi radnik u Srbiji želi da da otkaz? Plata više nije presudna, ovo je sada…

Sve više zaposlenih je spremno da menja posao u potrazi za boljim uslovima, fleksibilnošću i balansom privatnog i poslovnog života Istraživanje pokazuje da čak 60% radnika planira promenu posla, dok menadžeri to procenjuju na samo 15% Vremena kada su zaposleni ceo radni vek provodili u jednoj kompaniji sve više ostaju iza nas.

Danas su radnici spremniji nego ikada da promene poslodavca u potrazi za boljim uslovima rada, većom fleksibilnošću i kvalitetnijim odnosima na poslu. Istraživanje sprovedeno među zaposlenima i menadžerima iz 15 različitih industrija pokazalo je da čak 60 odsto zaposlenih planira da promeni posao u narednih godinu dana, dok rukovodioci veruju da takve planove ima svega 15 odsto njihovih radnika. Među građanima koji razmišljaju o promeni posla razlozi su različiti,
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