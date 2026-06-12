Još jedna osoba iz Srbije poginula u Crnoj Gori: Crni niz na putevima, treća tragedija za 16 sati

Blic pre 27 minuta
Još jedna osoba iz Srbije poginula u Crnoj Gori: Crni niz na putevima, treća tragedija za 16 sati

To je treća saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom u Crnoj Gori u poslednjih 16 sati Državljanka Srbije Marija Grujić iz Loznice poginula je jutros kod Nikšića Još jedna nesreća na crnogorskim putevima - motociklista iz Srbije M.J. poginuo je danas oko 15.40 časova na putu između Žabljaka i Šavnika.

Nesreća se, prema podacima iz Uprave policije (UP), dogodila u tunelu Ivica. To je čak treća saobraćajna nesreća u Crnoj Gori u kojoj je neko od učesnika izgubio život u roku od 16 sati. Državljanka Srbije M. G. (40), iz Loznice, poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 9 časova dogodila na Trubjeli kod Nikšića. Sinoć oko ponoći stradao je i D.D. (29) iz Podgorice, koji je automobilom udario u zaštitnu ogradu park-šume na Zlatici u Ulici Vilija Branta
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