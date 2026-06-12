Mol potvrdio, postignut dogovor o NIS! U "Jutru na Blic" o tome kako će izgledati poslovanje kompanije

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je izbore i svoju ostavku u narednim mesecima, dok opozicija razmatra nove saveze Mađarska kompanija MOL i Vlada Srbije postigli su dogovor o Naftnoj industriji Srbije, a Srbija će otkupiti 5% NIS-a Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je izbore ali i ostavku za nekoliko meseci.

Ko će s kim na izbore: Opozicija između novih saveza i starih podela. Sastanak u Vladi sa zvaničnikom EU: Srbija da ispuni obaveze do kraja juna. O svim ovim temama u "Jutru na Blic" razgovaramo sa gostima analize jutra Vladimirom Pajićem, narodnim poslanikom i članom predsedništva Pokreta slobodnih Građana i Aleksandarom Jerkovićem, programskim direktorom Odbora za kontrolu i opservaciju. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi. Srbija će kupiti pet odsto Naftne