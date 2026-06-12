Počeo sastanak Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima, učestvuje Brnabić (video)

Blic pre 4 sati
Počeo sastanak Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima, učestvuje Brnabić (video)

Na sastanku učestvuju Ana Brnabić, ministar pravde Nenad Vujić i predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov.

Plenarna sednica traje 12. i 13. juna i okuplja pravne stručnjake i predstavnike država Saveta Evrope. U okviru 147. plenarnog zasedanja Venecijanske komisije danas je počeo sastanak na kome se razmatraju izmene i dopune seta pravosudnih zakona, koje je u februaru usvojila Narodna skupština, a na kome učestvuje predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Pored Brnabić, na sastanku učestvuju i ministar pravde Nenad Vujić i predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov.
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