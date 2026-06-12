Poslednji vikend pred najvažniji test: Šta osmaci da rade u subotu, šta u nedelju, kada da ne uče i šta obavezno da urade u ponedeljak ujutru

Blic pre 51 minuta
Poslednji vikend pred najvažniji test: Šta osmaci da rade u subotu, šta u nedelju, kada da ne uče i šta obavezno da urade u…

Polaganje male mature za osmake traje tri dana i određuje upis u srednju školu, što stvara veliki stres kod učenika i roditelja Roditelji se često više stresiraju od same dece te je važno da pruže podršku, ne pojačavaju pritisak i pomažu deci u upravljanju anksioznošću Do završnog ispita za osmake deli još samo jedan vikend.

Kako se bliži polaganje, tako raste tenzija među budućim srednjoškolcima i, još više, njihovim roditeljima. To ni ne čudi, jer od toga kakvo znanje pokažu na završnom ispitu 15, 16. i 17. juna, odnosno na polaganju male mature, zavisi koju srednju školu će moći da upišu i tako nastave dalje školovanje. Iako stres i pritisak pred malu maturu osećaju podjednako deca i roditelji, izbor srednje škole ne bi trebalo da predstavljati pitanje života i smrti. Deca će tada
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