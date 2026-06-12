Prosečna plata 5.400 evra, samo povišica im bila 500: Ovi radnici traženi kao nikad

Posao kontrolora letenja je jedan od najtežih zbog visokog nivoa stresa Ukupan broj zaposlenih u HKZP-u sada iznosi oko 800, dok su prihodi dostigli 148 miliona evra Jedan od najvećih poslodavaca u hrvatskom državnom sektoru beleži snažan rast plata i zaposlenosti.

Hrvatska kontrola letenja (HKZP) je prošle godine zaposlila pedesetak novih radnika, a prosečna neto plata u toj kompaniji porasla je na oko 5.400 evra mesečno. Novozaposleni su uglavnom regrutovani na pozicije regionalnih kontrolora letenja u Velikoj Gorici, kao i kontrolora toranja u Zadru, Splitu i Dubrovniku. Prema podacima Finansijske agencije, kompanija je prošle godine imala oko 800 zaposlenih, što je za pedesetak više nego prethodne godine. Prosečna neto