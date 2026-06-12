Tramp je upravo proglasio pobedu i izvređao Evropu u istoj rečenici, ceo svet čeka sledeći potez

Tramp je istakao samostalnost američke politike prema Iranu i poručio evropskim liderima da SAD ne zavise od njihove saradnje Tramp je najavio skoro potpisivanje sporazuma sa Iranom, ističući da su "dokumenti blizu konačnih oblika" Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope. On je to rekao za italijanski La7 Omnibus, na pitanje šta bi poručio liderima grupe G7,