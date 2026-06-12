U Kosovskoj Kamenici održan protest zaposlenih u školama zbog hapšenja dvojice direktora (video)

Blic pre 1 sat
U Kosovskoj Kamenici održan protest zaposlenih u školama zbog hapšenja dvojice direktora (video)
Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Srpska lista tvrde da su hapšenja politički motivisana i izvedena po nalogu Prištine Srpska lista traži hitno oslobađanje direktora, prekid političkog progona i ispitivanje izborne krađe u Boljevcu Nastavno osoblje i radnici Osnovne škole "Desanka Maksimović", Gimnazije i Tehničke škole u Kosovskoj Kamenici održali su polučasovni protest zbog hapšenja dvojice direktora srpskih osnovnih škola. Tzv. kosovska policija provela je u
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