Vučić danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom

Mesto sastanka je zgrada Generalnog sekretarijata predsednika Republike Informaciju je objavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Sastanak Vučića sa Gerapetritisom je planiran u 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika. (Tanjug)