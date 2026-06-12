Vučić danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom

Blic pre 34 minuta
Vučić danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom
Mesto sastanka je zgrada Generalnog sekretarijata predsednika Republike Informaciju je objavila Služba za saradnju sa medijima predsednika Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom. Sastanak Vučića sa Gerapetritisom je planiran u 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika. (Tanjug)
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