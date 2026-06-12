ANEM: Pretnje novinarki Danici Vučenić ne smeju proći nekažnjeno, nadležni hitno da reaguju

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) pozvala je večeras nadležne organe da hitno reaguju povodom, kako su naveli, jezive preteće poruke koju je dobila novinarka televizije N1 Danica Vučenić.

U pismu koje je poslato iz Maribora na adresu televizije N1 i naslovljeno za Danicu Vučenić navodi se: „Pobićemo ti najmilije, kobilo jedna“, a N1 je tu poruku prijavio policiji i očekuje reakciju. „Ovakav vid zastrašivanja i monstruoznih pretnji je nedopustiv u demokratskom društvu i ne sme proći nekažnjeno, te ANEM zahteva od policije i tužilaštva da konačno počnu da rade svoj posao, identifikuju počionioca, procesuiraju i zaštite novinarku N1“, navodi se u