Dva gola i tri crvena kartona na otvaranju Mundijala, odličan start Meksika

Danas pre 2 sata  |  A. Pavlović
Dva gola i tri crvena kartona na otvaranju Mundijala, odličan start Meksika

Fudbaleri Meksika pobedili su Južnu Afriku rezultatom 2:0 (1:0) u prvom meču grupe A na Svetskom prvesntvu.

Meksiko je bio značajno bolji tim na stadionu „Asteka“ u Meksiko Sitiju i zasluženo je na kraju slavio. Povela je četa selektora Havijera Agirea u devetom minutu preko Hulijana Kinjonesa, a nakon početničke greške odbrane protivnika. Lira je presekao pas golmana protivničke ekipe Vilijamsa, prosledio loptu do Kinjonesa kome nije bilo teško da domaćina dovede do vođstva. Isti igrač je mogao da duplira prednost Meksika, ali je u 42. minutu iz izgledne prilike pogodio
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