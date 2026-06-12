NATO najavio smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu

Danas pre 2 sata  |  KoSSev
NATO najavio smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu

NATO je najavio da će tokom naredne godine postepeno smanjivati broj pripadnika KFOR-a na Kosovu, uz ocenu da je bezbednosna situacija stabilnija nego prethodnih godina.

Kako se navodi, reč je o „optimizaciji“ prisustva misije, a ne o njenom povlačenju, pri čemu će KFOR i dalje ostati zadužen za očuvanje sigurnog i stabilnog okruženja i slobode kretanja za sve zajednice. Saopštenje dolazi na dan kada su, pre 27 godina, ušle prve NATO trupe na tadašnju teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, prenosi KoSSev. Ulasku trupa, kojima je mandat dat na osnovu Rezolucije 1244, prethodilo je potpisivanje Vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu
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