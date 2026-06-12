Okupljanja zbog hapšenja direktora škola na Kosovu

Zaposleni u osnovnim školama širom Kosovskog Pomoravlja okupili su se jutros u devet sati da bi izrazili protest zbog hapšenja i određivanja pritvora dvojici direktora osnovnih škola sa teritorije Kosovske Kamenice.

Privedeni su direktor Osnovne škole „Bratstvo“ iz sela Strezovce Negovan Vasić i direktor Osnovne škole „Desanka Maksimović“ iz Kosovske Kamenice Dragan Krstić, prenosi Kosovo onlajn. Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je sinoć da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i po nalogu Prištine, te da im je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.