Okupljanja zbog hapšenja direktora škola na Kosovu

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Okupljanja zbog hapšenja direktora škola na Kosovu

Zaposleni u osnovnim školama širom Kosovskog Pomoravlja okupili su se jutros u devet sati da bi izrazili protest zbog hapšenja i određivanja pritvora dvojici direktora osnovnih škola sa teritorije Kosovske Kamenice.

Privedeni su direktor Osnovne škole „Bratstvo“ iz sela Strezovce Negovan Vasić i direktor Osnovne škole „Desanka Maksimović“ iz Kosovske Kamenice Dragan Krstić, prenosi Kosovo onlajn. Kancelarija Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je sinoć da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po političkoj osnovi i po nalogu Prištine, te da im je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.
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