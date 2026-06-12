Otvoreno Svetsko prvenstvo, Šakira i Burna Boj podigli temperaturu u Meksiko Sitiju

Svetsko prvenstvo u fudbalu je i zvanično otvoreno na stadionu u Meksiko Sitiju.

Ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svetu uživaće od 11. juna do 19. jula u duelima najboljih 48 reprezentacija sveta, među kojima neće biti fudbalera Srbije. Turnir se prvi put održava u tri države. Najveći broj mečeva biće odigran u SAD, a suorganizatori šampionata sveta su i Meksiko i Kanada. Ceremonija svečanog otvaranja 23. Mundijala je trajala oko sat vremena uz unošenje zastava učesnika Svetskog prvenstva. Među onima koji su zabavljali publiku na nekada