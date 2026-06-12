Raspored Mundijala (2. dan): Startuju dva domaćina i Bosna i Hercegovina

Danas pre 29 minuta  |  M. L.
Raspored Mundijala (2. dan): Startuju dva domaćina i Bosna i Hercegovina

Počelo je Svetsko prvenstvo u fudbalu, a drugog dana nas očekuju dva meča.

Biće ovo prvi šampionat sa 48 reprezentacija koji će biti održan tri države: SAD, Kanadi i Meksiku. Mundijal će trajati pet nedelja tokom kojih će biti odigrano 104 utakmice, čak 44 meča više nego na prethodnom šampionatu u Kataru. U petak slede susreti u kojima će igrati dva domaćina turnira. Kanada – Bosna i Hercegovina (petak, 21.00) Kanađani ulaze u turnir sa najvećim očekivanjima u istoriji svog fudbala. Kao jedan od domaćina Kanada nije morala da prolazi kroz
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Otvoreno Svetsko prvenstvo, Šakira i Burna Boj podigli temperaturu u Meksiko Sitiju

Otvoreno Svetsko prvenstvo, Šakira i Burna Boj podigli temperaturu u Meksiko Sitiju

Danas pre 7 sati
Počelo je: Šakira i Selma Hajek zapalile mundijalski fitilj na stadionu Asteka

Počelo je: Šakira i Selma Hajek zapalile mundijalski fitilj na stadionu Asteka

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaMundijalSvetsko prvenstvo u fudbaluKanadaKatarMeksiko

Sport, najnovije vesti »

Magija bivšeg igrača Zvezde za preokret Koreje protiv Češke

Magija bivšeg igrača Zvezde za preokret Koreje protiv Češke

Sport klub pre 34 minuta
Ko je prespavao - evo kako je Južna Koreja srušila Češku! Majstorije Hvanga i preokret za pamćenje! (video)

Ko je prespavao - evo kako je Južna Koreja srušila Češku! Majstorije Hvanga i preokret za pamćenje! (video)

Kurir pre 23 minuta
Raspored Mundijala (2. dan): Startuju dva domaćina i Bosna i Hercegovina

Raspored Mundijala (2. dan): Startuju dva domaćina i Bosna i Hercegovina

Danas pre 29 minuta
Večeras na Mundijalu: Veče pored Edina Džeke i alarm za Amere

Večeras na Mundijalu: Veče pored Edina Džeke i alarm za Amere

Sport klub pre 28 minuta
Kinjones: Srećan sam i uzbuđen zbog svog prvog gola na SP

Kinjones: Srećan sam i uzbuđen zbog svog prvog gola na SP

Sport klub pre 28 minuta