Raspored Mundijala (2. dan): Startuju dva domaćina i Bosna i Hercegovina

Počelo je Svetsko prvenstvo u fudbalu, a drugog dana nas očekuju dva meča.

Biće ovo prvi šampionat sa 48 reprezentacija koji će biti održan tri države: SAD, Kanadi i Meksiku. Mundijal će trajati pet nedelja tokom kojih će biti odigrano 104 utakmice, čak 44 meča više nego na prethodnom šampionatu u Kataru. U petak slede susreti u kojima će igrati dva domaćina turnira. Kanada – Bosna i Hercegovina (petak, 21.00) Kanađani ulaze u turnir sa najvećim očekivanjima u istoriji svog fudbala. Kao jedan od domaćina Kanada nije morala da prolazi kroz