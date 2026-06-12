Slovenačka vlada ukinula zabranu ulaska Netanjahuu i druge mere protiv Izraela

Danas pre 8 sati  |  Beta
Slovenačka vlada ukinula zabranu ulaska Netanjahuu i druge mere protiv Izraela

Nova konzervativna slovenačka vlada danas je ukiula zabranu ulaska u zemlju za izraelskog preijera Benjamina Netanjahua i dva njegova ministra obeležavajući promenu politike prema Izraelu koju je sledila prethodna vlada levog centra.

Vlada premijera Janeza Janše takođe je ukinula zabranu uvoza iz izraelskih naselja i embargo na izvoz i tranzit vojnog oružja i opreme za Izrael i iz njega, prenela je slovenačka noviska agencija STA. Janšina vlada preuzela je dužnost ranije ovog meseca posle parlamentarnih izbora u martu. Janša je rekao da će nastojati da popravi veze sa Izraelom kao kontrast sa politikom njegovog prethodnika Roberta Goloba, prenosi agencija AP. Za vreme Goloba Slovenija je bila
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