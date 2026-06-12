Tramp tvrdi da je sporazum s Iranom praktično usaglašen, iz Teherena još nije stigla potvrda

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da otkazuje masovne napade na Iran, koje je najavio nekoliko sati ranije, zbog toga što su, kako je naveo, usaglašene „najvažnije tačke“ sporazuma sa Teheranom. „Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom Republikom Iran dovedeni do najvišeg nivoa iranskog rukovodstva i da su odobreni, kao predsednik Sjedinjenih Američkih Država opozvao sam zakazane napade i bombardovanja Irana“, napisao je Tramp na njegovoj