Zamenik komandanta Interventne negira sprečavanje uviđaja pucnjave na Autokomandi

Zamenik komandanta Intervente jedinice Policijske uprave za grad Beograd Mitar J, pomoćnik komandanta te jedinice Jugoslav S. i vođa interventnog tima Nenad S. danas su tokom saslušanja negirali da su koristeći svoj službeni položaj sprečili uviđaj u beogradskom restoranu „Steak and Wine“, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

U tom lokalu je 5. novembra 2025. godine došlo do tuče i upotrebe vatrenog oružja, pred velikim brojem svedoka. U saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) navodi se i da se direktor tog restorana Darko Ž. danas branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Jugoslavu S, Nenadu S. i Darku Ž. odredi pritvor da ne bi uticali na