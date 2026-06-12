Zamenik komandanta Interventne negira sprečavanje uviđaja pucnjave na Autokomandi

Danas pre 5 sati  |  FoNet
Zamenik komandanta Interventne negira sprečavanje uviđaja pucnjave na Autokomandi

Zamenik komandanta Intervente jedinice Policijske uprave za grad Beograd Mitar J, pomoćnik komandanta te jedinice Jugoslav S. i vođa interventnog tima Nenad S. danas su tokom saslušanja negirali da su koristeći svoj službeni položaj sprečili uviđaj u beogradskom restoranu „Steak and Wine“, saopštilo je Više javno tužilaštvo.

U tom lokalu je 5. novembra 2025. godine došlo do tuče i upotrebe vatrenog oružja, pred velikim brojem svedoka. U saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) navodi se i da se direktor tog restorana Darko Ž. danas branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja, tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Jugoslavu S, Nenadu S. i Darku Ž. odredi pritvor da ne bi uticali na
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