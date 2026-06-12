Stigle nove cene goriva: Evo koliko sada koštaju dizel i benzin!

Dnevnik pre 35 minuta
Stigle nove cene goriva: Evo koliko sada koštaju dizel i benzin!

Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina u narednih sedam dana biće niže za po dva dinara, tako da će litar evrodizela koštati 220 dinara, a benzina 194 dinar.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Sredinom maja vozači su za litar evrodizela plaćali 223 dinara, dok je benzin koštao 191 dinar. Nedelju dana kasnije dizel
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

Nova ekonomija pre 10 minuta
U narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

U narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

Ekapija pre 59 minuta
Pojeftinili i benzin i dizel – nove cene goriva važiće do sledećeg petka

Pojeftinili i benzin i dizel – nove cene goriva važiće do sledećeg petka

Šabačke novosti pre 1 sat
U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

Serbian News Media pre 40 minuta
Objavljene nove cene goriva: Dizel i benzin jeftiniji od danas

Objavljene nove cene goriva: Dizel i benzin jeftiniji od danas

Ozon pre 1 sat
Stigle nove cene goriva: Evo koliko koštaju dizel i benzin

Stigle nove cene goriva: Evo koliko koštaju dizel i benzin

InfoKG pre 45 minuta
Objavljene nove cene goriva u Srbiji za narednih sedam dana

Objavljene nove cene goriva u Srbiji za narednih sedam dana

Insajder pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Internetnove cene gorivanafta

Svet, najnovije vesti »

Reforma imigracione politike stupa na snagu širom EU posle decenije priprema

Reforma imigracione politike stupa na snagu širom EU posle decenije priprema

Insajder pre 9 minuta
U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

U Srbiji u narednih sedam dana benzin i dizel jeftiniji za po dva dinara

Nova ekonomija pre 10 minuta
Američko-izraelski mirovni memorandum mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi

Američko-izraelski mirovni memorandum mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi

Beta pre 15 minuta
Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihteru pogodio centralni Azerbejdžan

Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Rihteru pogodio centralni Azerbejdžan

RTV pre 5 minuta
Mirovni memorandum SAD i Irana mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi: Teheran ne odustaje od prava na obogaćivanje…

Mirovni memorandum SAD i Irana mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi: Teheran ne odustaje od prava na obogaćivanje uranijuma

Danas pre 0 minuta