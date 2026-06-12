(Video) Bosna i Hercegovina remizirala s domaćinom: Kanada zasluženo do boda na Mundijalu

Dnevnik pre 24 sata
(Video) Bosna i Hercegovina remizirala s domaćinom: Kanada zasluženo do boda na Mundijalu

Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade odigrali su nerešeno 1:1 u prvom meču B grupe na Svetskom prvenstvu.

Jovo Lukić doveo je selekciju BiH do prednosti u 21. minutu, a izjednačio je Kajl Larin u 79. minutu. Kanađani su stvorili više šanse, ali na kraju su i jedni i drugi osvojili po bod. Za BiH nije igrao nedovoljno oporavljeni kapiten Edin Džeko. U drugom meču B grupe u subotu od 21 sat igraju Švajcarska - Katar. Rezultati Grupa A Meksiko – Južna Afrika 2:0 Češka – Južna Koreja 1:2 Grupa B Kanada – Bosna i Hercegovina 1:1 RASPORED SUBOTA Grupa D 3.00 SAD – Paragvaj
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