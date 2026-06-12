Vozači, evo šta znači zatvaranje važnog uključenja na "Miloš Veliki": Ako idete do Čačka i Zlatibora, koristite alternativu

Dnevnik pre 6 sati
Vozači, evo šta znači zatvaranje važnog uključenja na "Miloš Veliki": Ako idete do Čačka i Zlatibora, koristite alternativu…

Vozače koji narednih dana budu putovali ka Čačku i Kraljevu očekuju značajne izmene u saobraćaju zbog radova na povezivanju auto-puta „Miloš Veliki“ i Moravskog koridora.

Najvažnija promena je da će od 16. juna u 6 časova do 26. juna biti zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina (Čačak-Sever), što znači da naplatna stanica Preljina neće raditi i neće biti moguće ni uključenje ni isključenje sa auto-puta „Miloš Veliki“ na toj lokaciji. Šta to znači za vozače? U praksi, svi koji iz pravca Beograda putuju ka Čačku ili Kraljevu moraće da koriste obilazne pravce. Umesto isključenja kod Preljine, vozači će morati da se isključe na
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