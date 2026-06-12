Zatvaranje naplatne stanica Preljina od 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Ekapija pre 2 sata
Zatvaranje naplatne stanica Preljina od 16. juna zbog povezivanja autoputeva
Ilustracija (Foto: Dejan Aleksić) Zbog izvođenja završnih radova na saobraćajnom povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor, od 16. do 26. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, biti zatvoren deo autoputa kod denivelisane raskrsnice "Preljina" (Čačak sever), saopštili su Putevi Srbije, Kako je navedeno, zbog tih radova, naplatna stanica Preljina od 16. juna, od 6 časova, neće biti u funkciji tj. neće biti moguće isključenje i uključenje na autoput
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