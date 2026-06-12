Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Euronews pre 7 sati  |  Autor: Tanjug
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak, 15. juna i traje do 17. juna, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika na rasporedu je prvog dana u periodu od 9.00 do 11.00 časova.

Narednog dana 16. juna, u istom terminu, učenici osmog razreda polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Prema Planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Poslednji vikend pred najvažniji test: Šta osmaci da rade u subotu, šta u nedelju, kada da ne uče i šta obavezno da urade u…

Poslednji vikend pred najvažniji test: Šta osmaci da rade u subotu, šta u nedelju, kada da ne uče i šta obavezno da urade u ponedeljak ujutru

Blic pre 2 sata
Koji obrazovni profili najviše privlače buduće srednjoškolce u Srbiji: "Raste interesovanje za stručne škole i zanate"

Koji obrazovni profili najviše privlače buduće srednjoškolce u Srbiji: "Raste interesovanje za stručne škole i zanate"

Newsmax Balkans pre 4 sati
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak: Učenici prvo polažu test iz maternjeg jezika

Mala matura za osmake počinje u ponedeljak: Učenici prvo polažu test iz maternjeg jezika

Newsmax Balkans pre 7 sati
Ispit iz maternjeg jezika za početak: Evo šta očekuje male maturante od ponedeljka

Ispit iz maternjeg jezika za početak: Evo šta očekuje male maturante od ponedeljka

Dnevnik pre 7 sati
Mala matura počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Mala matura počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Politika pre 6 sati
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Insajder pre 7 sati
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

RTV pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosveteMala maturazavršni ispitOsmaci

Društvo, najnovije vesti »

Red ispred Hrama – reprezentativni statistički presek Srbije

Red ispred Hrama – reprezentativni statistički presek Srbije

Radar pre 23 minuta
Hronika (ne)režiranog nasilja

Hronika (ne)režiranog nasilja

Radar pre 23 minuta
Đilas: Hitno sprovesti istragu zbog pretnji Danici Vučenić

Đilas: Hitno sprovesti istragu zbog pretnji Danici Vučenić

Danas pre 29 minuta
Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas vikend kviz: Možete li do svih 15 tačnih odgovora ove nedelje?

Danas pre 24 minuta
Uhapšen muškarac u Prokuplju, pretio supruzi pa zapalio porodičnu kuću

Uhapšen muškarac u Prokuplju, pretio supruzi pa zapalio porodičnu kuću

Danas pre 34 minuta