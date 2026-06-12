Pakleno drugo poluvreme u Gvadalahari: Nekadašnji fudbaler Zvezde je heroj Koreanaca

Euronews pre 59 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Pakleno drugo poluvreme u Gvadalahari: Nekadašnji fudbaler Zvezde je heroj Koreanaca

U drugom meču grupe A, duelu između Južne Koreje i Češke Republiek viđen je više nego borben fudbal koji je u svom finišu doneo i istinsku rezultatsku dramu i preokret kojim su Koreanci stigli do prvih bodova na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Nakon 90 minuta fudbala na stadionu u Gvadalahari: Južna Koreja - Češka 2:1 (1:1) Tokom prvog poluvremena Južna Koreja je bila znazno bolji roval na terenu. Ređala je azijska selekcija prilike, ali glavni krivci što gola nije bilo, jesu Son koji se nekoliko puta našao u izglednim prilikama, ali i golman Kovar koji je u prvih 45 minuta fudbala "začarao" svoju mrežu. U nastavku meča borbenost je podignuta na još viši nivo. Prštalo je sve na terenu i pravo ni iz čega
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