Počinje letnji raspust i turistička sezona: MUP apeluje na poštovanje propisa - posebno na jedan ključni faktor

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Euronews Srbija
Počinje letnji raspust i turistička sezona: MUP apeluje na poštovanje propisa - posebno na jedan ključni faktor

Poslednji školski dan za osnovce ujedno je i neformalni start turističke sezone.

Uprava saobraćajne policije MUP-a tim povodom je apelovala na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Podsećaju i da je prošle godine, pre početka letnjeg raspusta, na putevima u Srbiji stradalo devetoro ljudi. Potpukovnik Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije za Euronews Srbija navela je da su najugroženiji učesnici u saobraćaju vozači i putnici na dvotočkašima, kao i da je nedavno završena akcija
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