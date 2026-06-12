Počinje letnji raspust i turistička sezona: MUP apeluje na poštovanje propisa - posebno na jedan ključni faktor

Poslednji školski dan za osnovce ujedno je i neformalni start turističke sezone.

Uprava saobraćajne policije MUP-a tim povodom je apelovala na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou. Podsećaju i da je prošle godine, pre početka letnjeg raspusta, na putevima u Srbiji stradalo devetoro ljudi. Potpukovnik Branka Kovačević iz Uprave saobraćajne policije za Euronews Srbija navela je da su najugroženiji učesnici u saobraćaju vozači i putnici na dvotočkašima, kao i da je nedavno završena akcija