Vučić sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi

Euronews pre 50 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. "Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima sa kojima se suočavamo u složenim
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Vučić sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi

Vučić sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi

RTV pre 55 minuta
Vučić sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom: "Cenimo principijelan i dosledan odnos Grčke prema…

Vučić sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom: "Cenimo principijelan i dosledan odnos Grčke prema poštovanju međunarodnog prava" (video)

Blic pre 35 minuta
Vučić sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi

Vučić sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi

RTS pre 40 minuta
Vučić sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi

Vučić sa Gerapetritisom o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke i evropskoj perspektivi

RTK pre 35 minuta
Vučić sa Jorgosom Gerapetritisom o saradnji

Vučić sa Jorgosom Gerapetritisom o saradnji

Danas pre 20 minuta
Veliki potencijal za snažnije strateško prijateljstvo: Vučić sa šefom grčke diplomatije

Veliki potencijal za snažnije strateško prijateljstvo: Vučić sa šefom grčke diplomatije

Sputnik pre 25 minuta
Vučić sa Gerapetritisom: "O saradnji u oblasti energetike, infrastrukture, trgovine, o povezivanju zemalja..."

Vučić sa Gerapetritisom: "O saradnji u oblasti energetike, infrastrukture, trgovine, o povezivanju zemalja..."

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanGrčkaPredsednik Srbijesrbija

Politika, najnovije vesti »

Noje cirher cajtung: Albanski demonstranti gledaju ka Srbiji

Noje cirher cajtung: Albanski demonstranti gledaju ka Srbiji

Dojče vele pre 10 minuta
SSP pita Macuta: Zašto je SNS sramno zloupotrebio brod laboratoriju u stranačke svrhe

SSP pita Macuta: Zašto je SNS sramno zloupotrebio brod laboratoriju u stranačke svrhe

Nedeljnik pre 10 minuta
Majka uhapšenog direktora Osnovne škole na KiM: Sve po kući su prevrnuli, pokazali su papir samo na albanskom

Majka uhapšenog direktora Osnovne škole na KiM: Sve po kući su prevrnuli, pokazali su papir samo na albanskom

Euronews pre 5 minuta
Zaposleni u školama u Kosovskom Pomoravlju održali proteste podrške uhapšenim direktorima iz Kosovske Kamenice

Zaposleni u školama u Kosovskom Pomoravlju održali proteste podrške uhapšenim direktorima iz Kosovske Kamenice

Insajder pre 20 minuta
Grinkevič: NATO će postepeno prilagođavati brojnost mirovne misije na Kosovu tokom naredne godine

Grinkevič: NATO će postepeno prilagođavati brojnost mirovne misije na Kosovu tokom naredne godine

N1 Info pre 35 minuta