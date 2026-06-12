Zbog povezivanja autoputeva zatvara se deo Moravskog koridora od 16. juna

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Zbog povezivanja autoputeva zatvara se deo Moravskog koridora od 16. juna

Tokom izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju autoputa "Miloš Veliki" i "Moravskog koridora" planirano je zatvaranje dela autoputa kod denivelisane raskrsnice "Preljina" (Čačak - Sever), a planirano je da predmetni radovi traju od 16. do 26. juna ukoliko vremenski uslovi to dozvole, saopštili su Putevi Srbije.

U saopštenju se navodi da tokom zatvaranja pomenute denivelisane raskrsnice, od 16. juna u 6 časova, naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji tj. neće biti moguće isključenje i uključenje na autoput "Miloš Veliki". Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice, saobraćaj će se, ka odredištima Čačak i Kraljevo, odvijati izmenjeno. Za korisnike koji iz pravca Beograda idu za Čačak ili Kraljevo, važiće sledeća putanja kretanja: državni put I A reda broj 2 -
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Zatvaranje naplatne stanice Preljina od 16. juna zbog povezivanja auto-puteva

Zatvaranje naplatne stanice Preljina od 16. juna zbog povezivanja auto-puteva

Biznis.rs pre 17 minuta
Zatvaranje naplatne stanica Preljina od 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Zatvaranje naplatne stanica Preljina od 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Nova ekonomija pre 1 sat
Zatvaranje naplatne stanica Preljina od 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Zatvaranje naplatne stanica Preljina od 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Ekapija pre 1 sat
Pripremite se na saobraćajne gužve: Počinju radovi na spajanju "Miloša Velikog" i "Moravskog koridora"

Pripremite se na saobraćajne gužve: Počinju radovi na spajanju "Miloša Velikog" i "Moravskog koridora"

Dnevnik pre 57 minuta
Kolaps u najavi: Petlja Preljina 10 dana van funkcije

Kolaps u najavi: Petlja Preljina 10 dana van funkcije

Mondo pre 57 minuta
Naplatna stanica Preljina zatvara se 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Naplatna stanica Preljina zatvara se 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Danas pre 1 sat
Šta znači zatvaranje ključnog uključenja na Miloš Veliki: Čekaju vas obilaznice, evo kuda ćete morati da idete

Šta znači zatvaranje ključnog uključenja na Miloš Veliki: Čekaju vas obilaznice, evo kuda ćete morati da idete

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakPutevi SrbijeKraljevoPreljinamoravski koridormilos veliki

Regioni, najnovije vesti »

Uhapšen bračni par, osumnjičen za ubistvo psa u Novom Sadu

Uhapšen bračni par, osumnjičen za ubistvo psa u Novom Sadu

N1 Info pre 7 minuta
Viši sud produžio pritvor Veselinu Miliću za još 30 dana, kao i ostalim osumnjičenima u slučaju "Senjak"

Viši sud produžio pritvor Veselinu Miliću za još 30 dana, kao i ostalim osumnjičenima u slučaju "Senjak"

N1 Info pre 47 minuta
Tema jutra: Rudarenje u jugoistočnoj Srbiji

Tema jutra: Rudarenje u jugoistočnoj Srbiji

N1 Info pre 42 minuta
Slučaj "Senjak": Veselinu Miliću bivšem načelniku beogradske policije i ostaloj šestorki produžen pritvor

Slučaj "Senjak": Veselinu Miliću bivšem načelniku beogradske policije i ostaloj šestorki produžen pritvor

RTV pre 46 minuta
Izveštaj UN potvrđuje: legitimni i hitni zahtevi stanovnika Bora i Krivelja za zaštitom njihovih prava više se ne smeju…

Izveštaj UN potvrđuje: legitimni i hitni zahtevi stanovnika Bora i Krivelja za zaštitom njihovih prava više se ne smeju ignorisati

Ist media pre 42 minuta