Zbog povezivanja autoputeva zatvara se deo Moravskog koridora od 16. juna

Tokom izvođenja radova na saobraćajnom povezivanju autoputa "Miloš Veliki" i "Moravskog koridora" planirano je zatvaranje dela autoputa kod denivelisane raskrsnice "Preljina" (Čačak - Sever), a planirano je da predmetni radovi traju od 16. do 26. juna ukoliko vremenski uslovi to dozvole, saopštili su Putevi Srbije.

U saopštenju se navodi da tokom zatvaranja pomenute denivelisane raskrsnice, od 16. juna u 6 časova, naplatna stanica Preljina neće biti u funkciji tj. neće biti moguće isključenje i uključenje na autoput "Miloš Veliki". Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice, saobraćaj će se, ka odredištima Čačak i Kraljevo, odvijati izmenjeno. Za korisnike koji iz pravca Beograda idu za Čačak ili Kraljevo, važiće sledeća putanja kretanja: državni put I A reda broj 2 -