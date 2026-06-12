Srbijagas tuži Litvaniju: Pokrenuta međunarodna arbitraža zbog pančevačke Azotare

Javno preduzeće Srbijagas pokrenulo je postupak međunarodne investicione arbitraže protiv Litvanije, preneo je specijalizovani međunarodni pravni portal Global Arbitration Review (GAR), objavio je danas portal eKapija.

Srpska državna kompanija pred specijalizovanim međunarodnim arbitražnim tribunalom, koji još nije imenovan, optužuje pravosuđe baltičke države da je dugotrajnim sudskim odlaganjima obezvredilo milionske arbitražne presude koje je Srbijagas ranije dobio, a koje se odnose na pančevačku Azotaru. Srbijagas kroz ovaj postupak pokušava da nadoknadi potraživanja koja bi, prema procenama, sa zateznim kamatama i troškovima višegodišnjeg suđenja, mogla da dostignu i do 20