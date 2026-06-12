Sunce se vraća, ali bez letnjih temperatura: Pred nama oblačan i vetrovit dan

Nakon perioda vremenskih nepogoda i upozorenja meteorologa, vremenske prilike u Srbiji se postepeno stabilizuju.

Ipak, uprkos sunčanim intervalima, temperature će ostati ispod proseka za ovo doba godine. Tokom prepodneva kiša se očekuje ponegde na istoku i jugu Srbije, dok će u ostalim krajevima biti promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Meteorolozi najavljuju i pojačan severozapadni vetar, koji će na istoku zemlje povremeno dostizati olujne udare, a njegovo slabljenje očekuje se u večernjim satima. Jutarnje temperature kretaće se od 12 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna