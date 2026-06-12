VJT: Nema dokaza da je Veselin Milić pozvao Nešovića u restoran na Senjaku

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je za RTS da je njihovo saopštenje od 16. maja 2026. godine u vezi sa slučajem ubistva u restoranu „27“ na Senjaku bilo zasnovano na podacima i činjenicama kojima je tužilaštvo raspolagalo u tom trenutku, imajući u vidu okolnosti slučaja i podnetu krivičnu prijavu.

Kako navode, tokom istrage, na osnovu prikupljenih materijalnih dokaza i iskaza svedoka, pokazalo se da je krivična prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica. U odgovoru RTS-u tužilaštvo ističe da se izjave koje su građani dali policiji tokom predistražnog postupka ne smatraju dokazima u smislu Zakonika o krivičnom postupku, već da se dokazima smatraju isključivo izjave date pred javnim tužilaštvom u