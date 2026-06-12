Saobraćajna policija apeluje na oprez tokom letnjeg raspusta:

In medija pre 2 sata
Saobraćajna policija apeluje na oprez tokom letnjeg raspusta:

Uprava saobraćajne policije Direkcije policije Ministarstva unutrašnjih poslova apelovala je na sve učesnike u saobraćaju da tokom letnjeg školskog raspusta poštuju propise i pokažu dodatnu odgovornost, kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou.

Iz ove uprave navode da se tokom raspusta očekuje povećano prisustvo dece na ulicama, u parkovima i na sportskim terenima, zbog čega je neophodan poseban oprez vozača, naročito u zonama pešačkih prelaza i u naseljenim mestima. Vozačima je upućen apel da decu prevoze isključivo na propisan način, koristeći dečija sedišta i sigurnosne pojaseve, kao i da prilagode brzinu uslovima na putu, ne koriste mobilni telefon tokom vožnje i ne upravljaju vozilom pod dejstvom
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