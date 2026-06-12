Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak, 15. juna i traje do 17. juna, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, na rasporedu je prvog dana u periodu od devet do 11 časova. Narednog dana 16. juna, u istom terminu, učenici osmog razreda polagaće test iz matematike.

Đaci u učionici. foto: Taylor Flowe/Unsplash Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Prema Planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita.