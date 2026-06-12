Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Insajder pre 4 sati  |  Tanjug
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak, 15. juna i traje do 17. juna, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, na rasporedu je prvog dana u periodu od devet do 11 časova. Narednog dana 16. juna, u istom terminu, učenici osmog razreda polagaće test iz matematike.

Đaci u učionici. foto: Taylor Flowe/Unsplash Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Prema Planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se supervizija sprovođenja završnog ispita.
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Koji obrazovni profili najviše privlače buduće srednjoškolce u Srbiji: "Raste interesovanje za stručne škole i zanate"

Koji obrazovni profili najviše privlače buduće srednjoškolce u Srbiji: "Raste interesovanje za stručne škole i zanate"

Newsmax Balkans pre 59 minuta
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak: Učenici prvo polažu test iz maternjeg jezika

Mala matura za osmake počinje u ponedeljak: Učenici prvo polažu test iz maternjeg jezika

Newsmax Balkans pre 3 sata
Ispit iz maternjeg jezika za početak: Evo šta očekuje male maturante od ponedeljka

Ispit iz maternjeg jezika za početak: Evo šta očekuje male maturante od ponedeljka

Dnevnik pre 4 sati
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Euronews pre 3 sata
Mala matura počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Mala matura počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Politika pre 3 sata
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

RTV pre 5 sati
Osnovci od danas na raspustu, osmaci broje dane do male mature

Osnovci od danas na raspustu, osmaci broje dane do male mature

In medija pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaMinistarstvo prosveteMala matura

Društvo, najnovije vesti »

Đilas: Hitno sprovesi istragu zbog pretnji Danici Vučenić

Đilas: Hitno sprovesi istragu zbog pretnji Danici Vučenić

Danas pre 1 sat
Pretnje novinarima stižu, istrage traju, epilozi izostaju: Može li slučaj Danice Vučenić prekinuti praksu nekažnjivosti?

Pretnje novinarima stižu, istrage traju, epilozi izostaju: Može li slučaj Danice Vučenić prekinuti praksu nekažnjivosti?

Danas pre 1 sat
Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 47. kolu?

Loto rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 47. kolu?

Danas pre 1 sat
Alanja: Letovalište na turskoj obali koje je, prema legendi, birala i Kleopatra

Alanja: Letovalište na turskoj obali koje je, prema legendi, birala i Kleopatra

Danas pre 1 sat
Princ Filip ugostio naslednika Romanovih u Kraljevskom dvoru na Dedinju

Princ Filip ugostio naslednika Romanovih u Kraljevskom dvoru na Dedinju

Danas pre 29 minuta