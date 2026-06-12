Nacrt sporazuma o okončanju rata SAD i Irana čeka odobrenje Teherana

Insajder pre 2 sata  |  Tanjug
Nacrt sporazuma o okončanju rata SAD i Irana čeka odobrenje Teherana

Nacrt sporazuma o okončanju rata Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana, koji Teheran još nije odobrio, podrazumeva prekid sukoba na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i potpuno ukidanje pomorske blokade u Ormuskom moreuzu u roku od 30 dana, objavila je iranska agencija Mer, pozivajući se na izvor blizak iranskom pregovaračkom timu.

Iran Foto: Tanjug/ AP Photo/ Vahid Salemi Prema tim izvorima, pitanje iranskog programa balističkih raketa i podrške oružanim grupama širom regiona nije na dnevnom redu, preneo je Iran internešnel. Prema nacrtu sporazuma, SAD se obavezuju da se neće mešati u unutrašnje poslove Irana i da će poštovati suverenitet Islamske Republike Iran. Takođe, nacrt sporazuma predviđa obavezu SAD da povuku svoje snage iz područja oko Irana. Predviđeno je ponovno otvaranje Ormuskog
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