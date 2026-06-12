Studenti u blokadi Medicinskog u Beogradu nakon izbora dekanke: Režimska kontrola fakulteta

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Beogradu ocenili su danas da je izborom nove dekanke Milice Bajčetić sprovedena u delo još jedna "režimska kontrola" nad tom ustanovom.

Foto: Srđan Ilić "Za dekanu fakulteta izabrana je Milica Bajčetić, zajedno sa svojim ćaci prodekanskim timom, i to Milene Todorović Balint, supruge ministra nauke, Marije Zdravković, poslanice SNS-a, kao i Aleksandra Milovanovića, Petra Svorcana i Aleksandre Kezić", napisali su studenti na nalogu Medicinski fakultet u blokadi na platformi Iks (X). Oni su podsetili i na to da je kandidatura profesorke Vesne Bjegović odbijena, iako je rektor Vladan Đokić upozorio da