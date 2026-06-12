Venecijanska komisija raspravljala o "Mrdićevim zakonima", Brnabić: Mišljenje komisije pozitivno

Venecijanska komisija Saveta Evrope, danas i sutra zaseda, a na dnevnom redu je i usvajanje hitnog mišljenja o izmenama pravosudnih zakona u Srbiji, poznatiji kao "Mrdićevi". Vlast je ove zakone usvojila uprkos kritikama iz Evrope, a zatim je naknadno zatražila mišljenje komisije i zakone ponovo počela da revidira. Posledice "Mrdićevih zakona", već se osećaju u srpskom pravosuđu, a nakon konačnog mišljenja Venecijanske komisije, vlast je ranije najavljivala da su spremni da preporuke i primene.

Za istim stolom na plenarnoj sednici Venecijanske komisije, sedeli su eksperti tog savetodavnog tela Saveta Evrope i zvaničnici Srbije, tema: usvajanje mišljenja o izmenama pravosudnih zakona. Brnabić je nakon sednice izjavila da je mišljenje komisije pozitivno. "Mogu vam reći da su nas ovde svi pohvalili i rekli da u poslednjih nekoliko godina nisu videli do te mere pozitivno mišljenje Venecijanske komisije i u tako kratkom roku. Tako da imamo apsolutno pozitivno