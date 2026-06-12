Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

PA Britanski umetnik Dejvid Hokni preminuo je u 88. godini, saopštio je njegov predstavnik za štampu.

Hokni, koji je sledećeg meseca trebalo da proslavi rođendan, bio je poznat po figurativnom izrazu, tankoj liniji i istraživanju svetlosti i prostora. „Poznati britanski umetnik Dejvid Hokni, jedna od najvažnijih figura savremene umetnosti u 20. i 21. veku, preminuo u miru, kod kuće 11. juna, mesec dana pre svog 89. rođendana“, naveo je njegov predstavnik za štampu. Tokom karijere koja se proteže kroz sedam decenija, Hokni je eksperimentisao sa slikarstvom, crtežom,