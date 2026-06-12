Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

Južne vesti pre 2 sata
Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

PA Britanski umetnik Dejvid Hokni preminuo je u 88. godini, saopštio je njegov predstavnik za štampu.

Hokni, koji je sledećeg meseca trebalo da proslavi rođendan, bio je poznat po figurativnom izrazu, tankoj liniji i istraživanju svetlosti i prostora. „Poznati britanski umetnik Dejvid Hokni, jedna od najvažnijih figura savremene umetnosti u 20. i 21. veku, preminuo u miru, kod kuće 11. juna, mesec dana pre svog 89. rođendana“, naveo je njegov predstavnik za štampu. Tokom karijere koja se proteže kroz sedam decenija, Hokni je eksperimentisao sa slikarstvom, crtežom,
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Preminuo Dejvid Hokni, jedan od najznačajnijih slikara 20. i 21. veka

Preminuo Dejvid Hokni, jedan od najznačajnijih slikara 20. i 21. veka

RTS pre 15 minuta
Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

BBC News pre 35 minuta
Dejvid Hokni, umetnik koji je učio svet da vidi lepotu svakodnevice

Dejvid Hokni, umetnik koji je učio svet da vidi lepotu svakodnevice

Blic pre 2 sata
Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

NIN pre 2 sata
Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

Radio 021 pre 2 sata
Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

Danas pre 2 sata
Umro britanski umetnik Dejvid Hokni

Umro britanski umetnik Dejvid Hokni

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Slikarstvo

Kultura, najnovije vesti »

Preminuo Dejvid Hokni, jedan od najznačajnijih slikara 20. i 21. veka

Preminuo Dejvid Hokni, jedan od najznačajnijih slikara 20. i 21. veka

RTS pre 15 minuta
Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

Preminuo slavni britanski umetnik Dejvid Hokni

BBC News pre 35 minuta
Film koji je zaradio više od milijardu dolara i srušio rekorde na blagajnama

Film koji je zaradio više od milijardu dolara i srušio rekorde na blagajnama

Danas pre 1 sat
"Preporučite mi seriju zbog koje ćemo suprug i ja ostati budni do 3 ujutru": Ova objava izazvala je lavinu komentara, a sve se…

"Preporučite mi seriju zbog koje ćemo suprug i ja ostati budni do 3 ujutru": Ova objava izazvala je lavinu komentara, a sve se svelo na jedan naslov

Blic pre 45 minuta
Svi pevaju "Dai Dai", a niko ne zna šta znači: Otkrivena tajna himne Mundijala koju peva Šakira

Svi pevaju "Dai Dai", a niko ne zna šta znači: Otkrivena tajna himne Mundijala koju peva Šakira

Kurir pre 1 sat