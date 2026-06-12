Bosna i Hercegovina izlazi na teren! Evo gde možete gledati direktan prenos meča koji Džeko i ekipa igraju protiv Kanade!

Kurir pre 27 minuta
Bosna i Hercegovina izlazi na teren! Evo gde možete gledati direktan prenos meča koji Džeko i ekipa igraju protiv Kanade!
Fudbaleri Bosne i Hercegovine u petak od 21 čas igraju svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu i to protiv reprezentacije Kanade. Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na dve televizije - RTS 1 i Arena Sport Premium 1. Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom duelu? Pišite nam u komentarima...
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