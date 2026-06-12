Izraelci više nisu nepoželjni u Sloveniji: Nova vlada ukinula zabrane ulaska Netanjahuu, Ben-Gviru i Smotriču

Kurir pre 46 minuta  |  STA
Izraelci više nisu nepoželjni u Sloveniji: Nova vlada ukinula zabrane ulaska Netanjahuu, Ben-Gviru i Smotriču

Nova slovenačka vlada ukinula je danas zabranu ulaska u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i dvojici njegovih ministara, Itamaru Ben-Giru i Bezalelu Smotriču, pošto je poništila nekoliko kaznenih mera koje je prethodna vlada uvela zbog akcija Izraela u Pojasu Gaze.

Vlada je poništila status persone non grata koji je prethodno dodeljen Netanjahuu, ministru nacionalne bezbednosti Itamaru Ben-Gviru i ministru finansija Bezalelu Smotriču, prenela je agencija STA. Istovremeno je ukinuta zabrana uvoza robe iz jevrejskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali i okončan embargo na izvoz i tranzit oružja i vojne opreme u i iz Izraela. Nova vlada je saopštila da zabrane ulaska i zabrana uvoza “nikada nisu zapravo sprovedene“ i da se
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