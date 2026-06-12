Neodgovorni potrošači ugrozili vodosnabdevanje u Užicu: Rekordna potrošnja pravi probleme u prigradskim naseljima, Vodovod pojačava kontrole

Kurir pre 26 minuta  |  RINA
Neodgovorni potrošači ugrozili vodosnabdevanje u Užicu: Rekordna potrošnja pravi probleme u prigradskim naseljima, Vodovod…

Tokom prethodnih dana uprkos molbama koje su upućene građanima Užica od strane JKP "Vodovod", registrovana je rekordna potrošnja vode u prigradskim naseljima i seoskim područjima.

Ovo preduzeće, još uvek uspeva da obezbedi dovoljne količine vode i trenutno se jedino u Drežniku i Zbojštici javljaju sporadični problemi. - U svim drugim pravcima uspevamo da održimo urednost vodosnabdevanja. Ekipe JKP “Vodovod” su na terenu i vrše pojačanu kontrolu potrošnje, kako bi se identifikovali pojedinci koji prouzrokuju pad pritiska i nestabilnost u sistemu - potvrđeno je za RINU u JKP "Vodovod". Oni naglašavaju da nesavesno ponašanje pojedinaca ne može
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Završena 17. sednica Skupštine grada Užica

Završena 17. sednica Skupštine grada Užica

Zoom UE pre 1 dan
Tribina Stranke slobode i pravde u Užicu: „Evropa ili ništa“

Tribina Stranke slobode i pravde u Užicu: „Evropa ili ništa“

Ozon press pre 7 sati
Vežba za vanredne situacije u Užicu: Testirana spremnost zaposlenih u JP „Veliki park“

Vežba za vanredne situacije u Užicu: Testirana spremnost zaposlenih u JP „Veliki park“

Glas Zapadne Srbije pre 9 sati
13. „Kikini dani“: Cvet jednakosti pripao Jelenki Milivojević (VIDEO)

13. „Kikini dani“: Cvet jednakosti pripao Jelenki Milivojević (VIDEO)

Zoom UE pre 10 sati
Održana manifestacija Kikini dani: Dodeljene nagrade „Cvet jednakosti“ (foto)

Održana manifestacija Kikini dani: Dodeljene nagrade „Cvet jednakosti“ (foto)

Užice oglasna tabla pre 9 sati
Oglasila se Elektrodistribucija Užice povodom navoda o uzroku požara u domu Matovića

Oglasila se Elektrodistribucija Užice povodom navoda o uzroku požara u domu Matovića

InfoLIGA pre 10 sati
Koncert ansambla Kolo u Užicu

Koncert ansambla Kolo u Užicu

Zoom UE pre 12 sati

Ključne reči

Užicevoda

Regioni, najnovije vesti »

Neodgovorni potrošači ugrozili vodosnabdevanje u Užicu: Rekordna potrošnja pravi probleme u prigradskim naseljima, Vodovod…

Neodgovorni potrošači ugrozili vodosnabdevanje u Užicu: Rekordna potrošnja pravi probleme u prigradskim naseljima, Vodovod pojačava kontrole

Kurir pre 26 minuta
U Kragujevcu održan važan sastanak: Spremnost sistema na maksimumu pred letnju sezonu, poznato stanje vodosnabdevanja

U Kragujevcu održan važan sastanak: Spremnost sistema na maksimumu pred letnju sezonu, poznato stanje vodosnabdevanja

Kurir pre 51 minuta
Meštani u Čučalu postavili krst visok 10 metara: To je samo početak uređenja bogomolje, sledi crkva (foto/video)

Meštani u Čučalu postavili krst visok 10 metara: To je samo početak uređenja bogomolje, sledi crkva (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Završen protest ispred Ustavnog suda: Tražimo samo slobodne izbore i da institucije rade svoj posao

Završen protest ispred Ustavnog suda: Tražimo samo slobodne izbore i da institucije rade svoj posao

Glas Zaječara pre 1 dan
VAŠA PISMA: Stanari zgrade 1 u Svetozara Markovića traže odgovore – od poslovanja, nestanka gromobrana, do neophodnog…

VAŠA PISMA: Stanari zgrade 1 u Svetozara Markovića traže odgovore – od poslovanja, nestanka gromobrana, do neophodnog informisanja stanara!

Plus online pre 1 dan