Novi udar na novčanike građana: Evo šta je najviše poskupelo u maju, spisak je poduži

Kurir pre 5 minuta
Novi udar na novčanike građana: Evo šta je najviše poskupelo u maju, spisak je poduži

Potrošačke cene u maju su povećane 3,5 odsto u odnosu na isti period prošle godine, a cene proizvoda i usluga u maju u odnosu na april ove godine u proseku su povećane za 0,3 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Kako je navedeno, u odnosu na decembar 2025. godine zabeležen je rast od 2,4 odsto, u proseku. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u maju 2026. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupi: - Transport (1 odsto), u grupama zdravlje, nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana, odeća i obuća i predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge (za po 0,5 odsto),
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