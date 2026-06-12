Pažljivko okupio decu iz cele Srbije u Šumadiji: Kragujevac domaćin republičkog finala "Pažljivkove smotre 2026" (foto)

Kurir pre 29 minuta
Pažljivko okupio decu iz cele Srbije u Šumadiji: Kragujevac domaćin republičkog finala "Pažljivkove smotre 2026" (foto)

Na Šumadija sajmu je svečano otvoreno republičko finalno takmičenje predškolaca i učenika prvog i drugog razreda osnovnih škola na temu bezbednog učestvovanja dece u saobraćaju "Pažljivkova smotra 2026".

Ovu manifestaciju tradicionalno organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja, a takmičenje je uvršćeno i u zvanični kalendar Ministarstva prosvete, uz čiju se podršku i realizuje. Učesnike ovogodišnje smotre pozdravili su v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije pukovnik policije Bojan Radovanović, kao i u ime grada domaćina Dušan Aleksić, član Gradskog veća za obrazovanje. – Bezbednost dece u
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Pažljivko okupio decu iz cele Srbije u Šumadiji: Kragujevac domaćin republičkog finala "Pažljivkove smotre 2026" (foto)

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