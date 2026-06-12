Selektor Južne Koreje otvorio dušu posle velike pobede na Mundijalu: Znao sam da smo sposobni da pobedimo

Kurir pre 1 sat
Selektor Južne Koreje otvorio dušu posle velike pobede na Mundijalu: Znao sam da smo sposobni da pobedimo

"Bila je to naša prva utakmica i veoma teška utakmica.

Sama pobeda me čini srećnim, ali još pozitivnije je to što su momci pobedili tako što nisu odustajali", rekao je Hon Mjangbo posle utakmice. Fudbaleri Južne Koreje pobedili su danas u Gvadalahari posle preokreta selekciju Češke sa 2:1, u utakmici prvog kola Grupe A Svetskog prvenstva. Češka je povela u 59. minutu golom Ladislava Krejčika, a pobedu Južnoj Koreji doneli su In bom Hvan pogotkom u 67. i Hjeon Gju Oh u 80. minutu. "Znao sam da smo više nego sposobni da
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