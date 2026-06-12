UN potvrdile: Civili, među njima uglavnom deca i žene, ubijeni u napadu Pakistana

Misija Ujedinjenih nacija (UN) u Avganistanu saopštila je danas da je 13 civila, uglavnom dece i žena, poginulo od napada Pakistana iz vazduha na istočni Avganistan.UN su tako potvrdile izveštaj vlasti Avganistana o jučerašnjem napadu.

Pakistan je odbacio kao propagandu izjavu portparola Vlade Avganistana Zabihulaha Mudžahida da je u tim napadima u provincijama Host, Kunar i Paktika poginulo 13 civila - 11 dece, jedna žena i jedan muškarac. Napadima je prekinut mesec dana zatišja u tom ratu koji prkosi međunarodnim naporima da se postigne trajni mir. (Kurir.rs/Beta)