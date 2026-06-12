Velike reči novog aduta Voše! Stigao iz Italije i jasno poručio: Želim titulu i Evropu!

Kurir pre 9 minuta
Velike reči novog aduta Voše! Stigao iz Italije i jasno poručio: Želim titulu i Evropu!

Fudbaler Vojvodine Stefan Mitrović rekao je danas da nije puno razmišljao kada je dobio poziv tog kluba i istakao da smatra da je dolazak u Novi Sad korak napred u njegovoj karijeri. "Kad sam dobio poziv za Vojvodinu, stvarno nisam puno razmišljao.

Znam koliko je Vojvodina veliki klub i kakve ambicije ima. Baš mi se svideo projekat u Vojvodini i naravno da je moj odgovor bio potvrdan", rekao je 23-godišnji Mitrović za klupski sajt. Mitrović je u Vojvodinu stigao iz Verone na jednogodišnju pozajmicu, uz pravo otkupa ugovora od 2. jula 2026. godine. "Naravno da mislim da je ovo korak unapred. Kao što sam rekao, Vojvodina je veliki klub i imamo velike ambicije. Želim da osvojimo trofej u Srbiji i da napravimo
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Velike reči novog aduta Voše! Stigao iz Italije i jasno poručio: Želim titulu i Evropu!

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