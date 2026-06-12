Zolja eksplodirala u smeću u Banjaluci: Prava sreća da niko nije stradao – hitno upućen apel građanima nakon incidenta na Laušu

Kurir pre 21 minuta  |  RTRS
Zolja eksplodirala u smeću u Banjaluci: Prava sreća da niko nije stradao – hitno upućen apel građanima nakon incidenta na Laušu…

Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske uputila je apel i upozorenje građanima da minsko eksplozivna sredstva ne odlažu u kontejnere, ne bacaju na otpad ili bilo koje druge površine.

Građani su pozvani da eksplozivna sredstva prijave lokalnoj Civilnoj zaštiti, koja će po svojoj nadležnosti uputiti zahtev po utvrđenim protokolima Republičkoj upravi civilne zaštite. Iz Republičke uprave civilne zaštite su naveli da će u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske bezbedno ukloniti navedena sredstva. Iz Republičke uprave civilne zaštite oglasili su se nakon što se u banjalučkom naselju Lauš jutros aktivirala eksplozivna naprava
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Zolja eksplodirala u smeću u Banjaluci: Prava sreća da niko nije stradao – hitno upućen apel građanima nakon incidenta na Laušu…

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