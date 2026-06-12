Čubrilo otkrio kada počinje prvi toplotni talas u Srbiji: Spremite se za pljuskove sa grmljavinom i paklene vrućine

Nakon intenzivnih pljuskova koji su pogodili celu Srbiju u četvrtak 11. juna, danas se vratilo pravo letnje vreme sa temperaturama od oko 25 stepeni.

Do nedelje 14. juna biće suvo i toplo nakon čega počinje novo nevreme u Srbiju koje donosi pljuskove sa grmljavinom prema vremenskoj prognozi meteorologa-amatera Marka Čubrila, dok prvi toplotni talas počinje od srede 17. juna. "Danas na jugu i istoku regiona još ponegde pljuskovi dok će nad ostalim predelima biti suvo ali prijatnije nego prošlih dana, duvaće pojačan severozapadni vetar. Dnevni maksimum od +16 do +24 stepena Celzijusa", započeo je Čubrilo. Za