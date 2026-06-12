"Jovo Lukić, sin velikog Mitra": Kad je Rade čuo čiji je sin heroj Bosne, sve mu je bilo jasno

Mondo pre 31 minuta  |  Nikola Lalović
"Jovo Lukić, sin velikog Mitra": Kad je Rade čuo čiji je sin heroj Bosne, sve mu je bilo jasno

Bosna i Hercegovina povela je u 21. minutu meča sa Kanadom na otvaranju Svetskog prvenstva usred Toronta, a heroj "zmajeva" bio je Jovo Lukić.

Nakon što je posle kornera lopta nabačena na prvu stativu Sead Kolašinac je prebacio loptu Lukiću i on je savladao Krepoa. Na poluvremenu utakmice Rade Bogdanović, nekada napadač Željezničara iz Sarajeva prisetio se oca strelca gola. Mitar Lukić je takođe bio fudbaler i dobro ga se seća Bogdanović. "Besprekorna disciplina, vezni red namešten, nevervoatno kako su odigrali meč. Jovo Lukić sin Mitra Lukića, bivšeg fudbalera Sčobode iz Tuzle, jednog od najboljih! Sve
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