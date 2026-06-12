Rade Bogdanović o Bosni na Mundijalu: "Jedan Edin Džeko je seo na klupu, to je suština"

Mondo pre 14 minuta  |  Nikola Lalović
Rade Bogdanović o Bosni na Mundijalu: "Jedan Edin Džeko je seo na klupu, to je suština"

Bosna i Hercegovina počinje svoj prvi meč na Svetskom prvenstvu protiv Kanade bez Edina Džeka u timu i sa nekoliko povređenih igrača koji nisu ni stigli na Mundijal, ali nekadašnji napadač Željezničara Rade Bogdanović im je dao veće šanse za pobedu od domaćina.

Videli smo da su ulice Toronta pune navijača selekcije Bosne i Hercegodine i moguće je da će čak "zmajevi" imati veću podršku od domaćina sa tribina stadiona. "Mislim da je BIH reprezentacija u blagoj prednosti zbog atmosfere bez obzira na to što je to Kanada. Ja mislim da će to biti izuzetno dobra utakmica. BIH reprezentacija neće nešto preterano kalkulisati. Sastav tima koji je spreman, mislim da će napasti, tako mi to deluje bez obzira što Edin Džeko sedi na
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